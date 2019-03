Beim Spiel der Reservemannschaften von Faistenau und Plainfeld blieb ein Spieler ohne Fremdeinwirkung regungslos am Rasen liegen.

Die Faistenauer Fußballfamilie steht unter Schock. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung brach der Faistenauer Daniel Pichlmaier ohne Fremdeinwirkung im Spiel der Reserve am Platz zusammen. Er erlitt laut ersten Vereinsangaben einen Herzinfarkt. Das Spiel wurde nach dem Zwischenfall abgebrochen. "Wir stehen alle total unter Schock. Mit so etwas hat hier absolut niemand gerechnet", zeigt sich Faistenaus Sektionsleiter Anton Leitner sichtlich betroffen. Zwei Spieler der gegnerischen Mannschaft leisteten sofort erste Hilfe und versorgten den betroffenen Spieler. Er musste auf dem Platz reanimiert werden. Nach der Erstversorgung wurde Pichlmaier per Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen, wo die Ärzte am Samstagabend um sein Überleben kämpften.

Im Spiel der beiden Kampfmannschaften, das vor dem Reserve-Match stattfand, besiegten die Faistenauer den Tabellenführer aus Plainfeld verdient mit 4:2. "Über diesen Sieg kann sich mit Sicherheit niemand freuen. Die Gedanken von uns allen sind bei Daniel", erklärt Anton Leitner.

Quelle: SN