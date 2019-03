Die Faistenauer Fußballfamilie steht unter Schock. Ein 34-jähriger Spieler der Reservemannschaft war am Samstag bei einem Spiel plötzlich zusammengebrochen. Er verstarb im Laufe des Sonntags im Salzburger Landeskrankenhaus.

Wenige Minuten nach seiner Einwechslung brach der Faistenauer ohne Fremdeinwirkung im Spiel der Reserve am Samstagnachmittag am Platz zusammen. Er erlitt laut Vereinsangaben einen Herzinfarkt. Das Match der Reservemannschaften, das nach dem Kampfmannschaftsspiel stattfand, wurde nach dem Zwischenfall abgebrochen. "Wir stehen alle total unter Schock. Mit so etwas hat hier absolut niemand gerechnet", zeigt sich Faistenaus Sektionsleiter Anton Leitner sichtlich betroffen. Zwei Spieler der gegnerischen Mannschaft aus Plainfeld leisteten sofort erste Hilfe und versorgten den zusammengebrochenen Spieler. Der 34-Jährige musste auf dem Platz reanimiert werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er per Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen, wo die Ärzte lange Zeit um sein Überleben kämpften.

Am Sonntag Nachmittag verstarb der Faistenauer, der vor wenigen Jahren noch regelmäßig in der Kampfmannschaft seines Heimatortes aktiv und bei drei Aufstiegen Teil des Teams war, im Salzburger Landeskrankenhaus. "Er war seit seiner Jugend Bestandteil unseres Vereins. Es ist unvorstellbar, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist. Wir möchten vor allem den Familienangehörigen unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken", sagt Leitner. "In den nächsten Wochen kann niemand an Fußball denken. Wir werden beim Verband darum ansuchen, das kommende Meisterschaftsspiel abzusagen."

Quelle: SN