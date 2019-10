Mit dem letzten Aufgebot feierte die Auswärtsmannschaft gegen Aufsteiger Wals-Grünau 1b in der 2. Landesliga Nord einen Last-Minute-Erfolg.

"Vor dem Spiel hätte ich dieses Ergebnis sofort unterschrieben", jubelte Thomas Pichler, Sportlicher Leiter beim HSV Wals, nach dem Derbysieg über Aufsteiger Wals-Grünau 1b. Als sich die Zuschauer schon mit dem Unentschieden zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Landesliga Nord abgefunden hatten, nutzte HSV-Akteur Bertram Potisk in der letzten Spielminute eine Unachtsamkeit in der Grünauer Abwehr aus und schob die Kugel zum 1:0 über die Linie.

"Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gewesen, unter dem Strich geht der Sieg aber in Ordnung", sagt Pichler, der seiner Mannschaft im Vorfeld der Partie nicht so viel zugetraut hatte. "Uns haben sieben Stammspieler verletzungs- oder krankheitsbedingt gefehlt und die jungen Spieler haben in den vergangenen Wochen nicht immer ihre beste Leistung abgerufen. Im Derby haben die Jungs aber alles gegeben, ich freue mich sehr für die Mannschaft."



Aufsteiger Wals-Grünau 1b verpasste in der ersten Halbzeit die Führung knapp, als die junge Mannschaft von Trainer Helmut Rottensteiner nur Aluminium traf. Auch nach dem Seitenwechsel gelang den Grünauern, die im Derby die dritte Niederlage in Serie einstecken mussten, kein Treffer. In der Schlussphase der Partie schwächte sich die Heimmannschaft dazu noch selbst. Fabian Ruf wurde knapp zehn Minuten vor Spielende aufgrund einer Notbremse des Feldes verwiesen. In der Tabelle etablierte sich der HSV Wals in der Spitzengruppe der 2. Landesliga Nord, Aufsteiger Wals-Grünau 1b hat bei einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand auf den Lokalrivalen und befindet sich aktuell im unteren Tabellendrittel der Liga.