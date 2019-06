Durch einen hart erkämpften Punktgewinn in Abersee konnte der Nachzügler den Abstieg aus der 2. Landesliga Nord doch noch verhindern. Trinkpause diente als Initialzündung.

Ein Punkt fehlte Köstendorf vor dem entscheidenden letzten Spieltag in der 2. Landesliga Nord auf das rettende Ufer. Im Fernduell gegen Oberndorf, das den zweiten Abstieg en suite verhindern wollte, war Spannung garantiert. Dabei starteten die Köstendorfer in Abersee denkbar schlecht in die Partie und gerieten bereits nach einer guten Viertelstunde mit 0:1 in Rückstand. "Wir waren leider überhaupt nicht im Spiel. Gott sei Dank hatten wir dann eine Trinkpause", erklärt Köstendorf-Trainer Jürgen Wüstenhagen. "Ich habe meine Spieler darüber informiert, dass Oberndorf zuhause gegen den ASV zurückliegt und wir nur einen Punkt brauchen. Nach der Trinkpause war meine Mannschaft dann wie ausgewechselt."

Durch einen verwandelten Elfmeter und einen abgefälschten Freistoß drehten die Köstendorfer das Spiel und gingen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kassierte das Team von Trainer Wüstenhagen nach einer Standardsituation den Ausgleich, konnte wenige Minuten später aber erneut in Führung gehen. Zehn Minuten vor dem Spielende gelang den Hausherren aus Abersee per Elfmeter abermals der Ausgleich.

In einer hektischen Schlussphase rettete Köstendorf das 3:3-Unentschieden über die Zeit und feierte dank der 0:5-Heimniederlage von Oberndorf den Klassenerhalt in der 2. Landesliga Nord. "Nach dem Schlusspfiff haben wir unseren Emotionen freien Lauf gelassen. Der Klassenerhalt steht für mich über allem, wir sind extrem erleichtert", jubelt Wüstenhagen, der den Fokus bereits auf die kommende Spielzeit legt: "Wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Kader. Dann werden wir mit dem Abstieg nächstes Jahr nichts zu tun haben."