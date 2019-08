Unmittelbar nach der 1:2-Heimniederlage gegen Gneis in der 2. Landesliga Nord gab Trainer Johann Melchhammer seinen Abschied aus Obertrum bekannt.

Die Gerüchte hielten sich seit der vergangenen Woche hartnäckig, nun ist es fix: Johann Melchhammer ist nicht mehr Trainer des USK Obertrum. Von seinem Abschied informierte Melchhammer die Mannschaft und Verantwortlichen nach der 1:2-Heimniederlage gegen Gneis in der 2. Landesliga Nord. Eine Woche zuvor kamen die Obertrumer mit 0:6 gegen Grünau 1b unter die Räder. Franz Drolle, Sportlicher Leiter in Obertrum, akzeptiert die Entscheidung des Ex-Trainers. "Er möchte mehr auf seine Gesundheit schauen und sich nicht mehr so hineinsteigern. Das respektieren wir. Derzeit passt aber auch viel nicht mehr", gesteht Drolle, der bereits auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist. "Am Montag steht ein Gespräch mit einem Trainerkandidaten an."

Drolle lobt angeschlagenen Torschützen

Die Leistung der Mannschaft gegen Gneis stellte Drolle nicht zufrieden. "Ich kann nicht sagen, dass sich das Team im Vergleich zur Vorwoche gesteigert hat. Bis auf die letzten 20 Minuten war das wieder nichts", hadert Drolle. Nur bei der Leistung des eingewechselten Maximilian Allstorfer, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte, geriet Drolle ins Schwärmen. "Er ist angeschlagen, aber wollte unbedingt im Kader dabei sein. Als ich seinen Knöchel vor dem Spiel gesehen habe, habe ich Angst um seine Gesundheit gehabt. Seine Einstellung und Leidenschaft ist einfach vorbildlich. Einige Spieler können sich eine Scheibe von ihm abschneiden."