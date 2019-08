Zederhaus bangt um seinen neuen Stürmer Mark Stumbecker.

Besser hätte Mark Stumbeckers Startelfdebüt für seinen neuen Verein Zederhaus am Samstag nicht beginnen können. Und unglücklicher hätte es kaum enden können. Gegen Leogang erzielte der Lungauer in der zweiten Runde der 2. Landesliga Süd nach 13 Minuten seinen ersten Meisterschaftstreffer überhaupt. Weitere 13 Minuten später musste der langjährige Tormann, der es nach seinem Wechsel aus St. Michael nun als Angreifer wissen will, mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden.

"Das ist unglaublich bitter. Mark hat sich gerade erst von einem Kreuzbandriss zurückgekämpft", weiß Zederhaus-Trainer Gerhard Gwehenberger, der große Stücke auf den Neo-Feldspieler hält. "Im Tor will er nicht mehr spielen. Mit seiner Schnelligkeit macht er aber auch als Stürmer eine gute Figur. Ich hoffe, die Verletzung ist nicht so schlimm wie befürchtet."

Dass gegen Leogang in letzter Minute noch der 3:3-Ausgleich und damit der erste Punkt in der Hinrunde glückte, besserte die Laune beim Tabellenfünften der Vorsaison nicht. "Mit dem Unentschieden sind wir nicht zufrieden. Wir hätten zur Pause schon 4:0 führen müssen", ärgert sich Gwehenberger, der vor allem auf der Tormannposition mit personellen Problemen kämpft.

Nach Markus Pichlers Abgang zu St. Martin/T. gehen die Zederhauser ohne gelernten Goalie in die Saison. Weil Stumbecker ausschließlich als Angreifer geholt wurde, hütet nun Michael Fünfleitner das Tor. "Er hat ein bisschen Erfahrung aus dem Nachwuchs, fehlt uns dadurch aber als Spielmacher. Einen Tormann zu holen ist für uns allerdings schwierig", sagt Gwehenberger.

Quelle: SN