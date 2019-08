In der Schlussphase des Nachbarschaftsduells zwischen Saalbach und Leogang verletzte sich Tamas Babati im Gesicht. Der Leoganger wurde kurz nach Spielende per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht.

Saalbach hat sich am Samstag souverän mit 2:0 gegen Leogang durchgesetzt. Das Spiel in der 2. Landesliga Süd war dank Treffern von Thomas Keil und Eric Niederseer längst entschieden, als der Leoganger Tamas Babati kurz vor Spielende nach einem Luftduell verletzt ausschied. "Sehr bitter. Er ist unglücklich mit dem Gesicht auf den Hinterkopf eines Gegenspielers geprallt", erklärte Leogangs Sektionsleiter Johann Obwaller, der nach dem Match noch keine Auskünfte über den Grad der Gesichtsverletzung geben konnte. "Nach dem Spiel ist sowohl die Rettung gekommen als auch ein Hubschrauber am Feld gelandet. Tamas wurde nach Salzburg geflogen."

In den 90 Minuten zuvor hatte sich Saalbach als bessere Mannschaft erwiesen. "Sie haben verdient gewonnen. Wir können derzeit unsere Ausfälle nicht kompensieren", betonte Obwaller. Saalbachs Trainer Josef Kendler sagte: "Wir waren extrem überlegen. Wenn wir 5:0 gewinnen, kann sich der Gegner auch nicht beschweren. Vor dem Tor war bei uns aber viel Unvermögen dabei. Mit dem Spiel sind wir natürlich trotzdem zufrieden."

Quelle: SN