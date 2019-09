Der FC Liefering verpasste gegen Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck den dritten Heimsieg in Folge. Nach dem 2:2-Unentschieden sind die Jungbullen nur dank der besseren Tordifferenz auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Der FC Liefering kam in der achten Runde in der 2. Liga nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Wacker Innsbruck hinaus. Dabei hatte das junge Team von Trainer Bo Svensson Glück, nicht nach wenigen Minuten bereits in Rückstand geraten zu sein. Die Gäste aus Innsbruck ließen ein Geschenk im Spielaufbau von Kapitän und Tormann Daniel Antosch ungenutzt. In weiterer Folge übernahmen die Jungbullen das Kommando und gingen folgerichtig nach gut 20 Minuten in Führung. Nach einem Abschluss von Csaba Bukta staubte Sturmpartner Karim Adeyemi zur 1:0-Führung ab. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Lieferinger dann den ersten Gegentreffer an diesem Nachmittag hinnehmen. Entgegen dem Spielverlauf drückte Ertugtul Yildirim das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Torlinie. Die Jungbullen blieben aber auch nach dem Ausgleich das bessere Team und holten sich 25 Minuten vor dem Spielende die Führung zurück. Erneut war es Top-Talent Karim Adeyemi, der den Ball nach einer schönen Einzelaktion im Tor versenkte. Wieder einmal kostete aber die Schwäche in der Defensive der Svensson-Elf die drei Punkte. Nach einer Flanke von Innsbruck-Kapitän Lukas Hupfauf konnte der eingewechselte Sunday Faleye unbedrängt per Volleyschuss den 2:2-Endstand erzielen.

Die Innsbrucker konnten damit zum ersten Mal in der laufenden Saison auf fremden Platz zumindest einen Punkt holen. Liefering steht nur dank der besseren Tordifferenz auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

"Meine Mannschaft hat über das ganze Spiel viel investiert und eine ordentliche Leistung sowie Herz und Leidenschaft gezeigt. Wir haben die Räume, die wir vorgefunden haben, gut bespielt und konnten uns einige Chancen erarbeiten. Nach der Führung waren wir nicht souverän genug, konnten leider nicht den Deckel draufmachen und haben den Sieg noch aus der Hand gegeben. Aber wir haben heute viele Dinge richtig gemacht, darauf werden wir aufbauen", meint Liefering-Trainer Bo Svensson.



Michael Switil

Quelle: SN