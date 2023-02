FC Liefering gewinnt Testspiel gegen Hertha Wels mit 3:0

Elias Havel und die Joker Federico Crescenti und Dominik Lechner schossen die Jungbullen zum ungefährdeten Heimsieg über den Regionalligisten.

Der FC Liefering schießt sich weiter für den Frühjahrsauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga warm. Die Jungbullen nahmen den Schwung vom 3:2-Sieg in der Youth League unter der Woche gegen den Nachwuchs der Young Boys Bern ins Testspiel am Samstag gegen Hertha Wels mit und besiegten den Regionalligisten souverän mit 3:0.

Zwei Joker stachen

Die Welser hielten in der Red-Bull-Fußball-Akademie zwar physisch gut dagegen, groß in Gefahr konnten sie die Lieferinger aber nicht bringen. Elias Havel brachte die Jungbullen nach einer Viertelstunde mit einem Flachschuss verdient in Führung. Die nach einer Stunde eingewechselten Joker Federico Crescenti (75.) und Dominik Lechner (85.) nützten ihre Frische, um gegen müder werdende Oberösterreicher im Schlussspurt den 3:0-Endstand zu fixieren.

Ingolitsch freute die Null

"Es war ein wichtiger Test für uns gegen eine erfahrene und körperlich sehr robuste Truppe", zeigte sich Liefering-Coach Fabio Ingolitsch zufrieden. "Das Spiel hatte Höhen und Tiefen, insgesamt freuen wir uns aber, erneut als Sieger vom Platz zu gehen und dass hinten wieder die Null steht." Als letzter Test vor dem Frühjahrsauftakt in der zweiten Liga steht am Freitag noch ein Kräftemessen mit den FC Bayern Amateuren an.

FC Liefering − WSC Hertha 3:0 (1:0). Tore: Havel (15.), Crescenti (75.), Lechner (85.). Liefering spielte mit: Oelz (30. Künstner) - Gevorgyan (60. Hofer), Baidoo (60. Moswitzer), Gertig (60. Zikovic), Ibertsberger (60. Pejazic) - Sahin (60. Berki), Yeo (46. Sadeqi), Agyekum, Jano (60. Reischl) - Diakite (60. Lechner), Havel (60. Crescenti).