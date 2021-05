Anifs Herren untermauern ihre Favoritenrolle in der 2. Tennis-Bundesliga.

GM-Sports Anif hat gleich zu Saisonbeginn klargemacht, über wen der Aufstieg in die 1. Bundesliga führt. Der Titelfavorit gewann am Samstag 7:2 (5:1) in Amstetten und fertigte dann daheim am Pfingstmontag Klosterneuburg 9:0 ab. Nur acht verlorene Games gegen den klaren Abstiegskandidaten bedeuteten Zweitliga-Rekord, beeindruckender war aber der souveräne Sieg zum Auftakt.

Denn Amstetten hatte man auf Augenhöhe erwartet. Das gelang dann nur vereinzelt. Während Anifs belgischer Top-Legionär Jeroen Vanneste Österreichs 17-jährige Nachwuchshoffnung Gregor Hausberger 6:1, 3:6, 10-8 niederrang, musste sich Anif-Routinier Gerald Mandl knapp 4:6, 7:5, 6-10 geschlagen geben. Die restlichen vier Einzel waren eine Machtdemonstration von Peter Heller, Jakob Aichhorn, Bernd Kößler und Richard Stoiberer. Speziell Stoiberer (18) spielte bei seinem Bundesliga-Debüt groß auf.

"Das war ein Saisonstart, wie man ihn sich nur wünschen kann", resümiert Kapitän Kößler naturgemäß vollends zufrieden. Vor allem die drei Punkte - bei 5:4- und 6:3-Siegen werden die Punkte 2:1 geteilt - können in der Endabrechnung in einem möglichen Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel entscheidend sein. "Wir werden und dürfen nicht nachlassen. Das waren erst zwei von acht Partien und es warten sicher noch schwierige Aufgaben auf uns", sagt Kößler. Bereits am Samstag in Seebenstein (NÖ) ist der Aufsteiger gefordert. Das war gegen die Liga-untauglichen Klosterneuburger nie der Fall. 108:8 Games lautete die beispiellose Statistik.

Während also Anif die 1. Bundesliga anvisiert, gibt dort der UTC Radstadt am Samstag sein Debüt. Der Aufsteiger gastiert beim Wiener AC. Auch in der Landesliga A wird am Samstag die Saison eröffnet.