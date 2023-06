3:0 bei SG Tennengau - FC Pinzgau feiert Aufstieg als Meister

Der FC Pinzgau Saalfelden steigt als Meister der Salzburger Frauenliga in die 2. Bundesliga auf. Platz eins erkämpfte das Team von Trainerin Sierra Cristiano am Sonntag durch einen 3:0-Sieg im direkten Duell bei Titelverteidiger SG Tennengau.

Beide Teams schlossen die Liga punktegleich ab, die Pinzgauerinnen haben aber zwei der drei Saisonduelle gewonnen. Der Aufstieg des "Fan Owned Club" mit USA-Rückhalt stand aber schon vor dem Spiel fest. Kein anderer Club aus dem Westen hat Aufstiegsambitionen, so dass auch eine Relegation gegen Kontrahenten aus Vorarlberg und Tirol entfällt. Ob die sechs US-Legionärinnen bleiben, ist noch offen. Auch bei Erfolgstrainerin Sierra Cristiano, die erst im Winter kam, steht ein weiteres Engagement in Salzburg noch nicht fest: "Das wird eine Gruppenentscheidung werden, die in den nächsten Wochen fällt", sagte sie, während ihre Spielerinnen ausgelassen den Titel feierten.

Die Tennengauerinnen begannen das "Finale" couragiert, doch mit dem ersten Tor holte Pinzgau das Momentum auf seine Seite. Ein 35-Meter-Schuss von Carola Schwaiger senkte sich exakt ins Keuzeck (10.). Alexandra Winkler legte fünf Minuten später mit dem 2:0 nach einem Abwehrschnitzer von Tennengau nach. Sophie Lappe verpasste mit einem Weitschuss an die Latte das dritte Tor (26.). Bei den Gastgeberinnen liefen die Konter praktisch nur über Torjägerin Nina Seethaler. Sie hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, hob den Ball aber knapp am Tor vorbei (38.). Den Endstand besorgte Sophie Lappe schließlich mit einem weiteren Weitschusstreffer (68.). Danach floss reichlich Sekt, ein große Abordnung von Pinzgau-Fans war mitgereist.