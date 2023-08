7:1 im Spitzenspiel: Kuchl ist eine Nummer zu groß

Die Tennengauer setzten sich in Straßwalchen klar durch und übernehmen die Tabellenführung.

Selten war ein (vermeintliches) Spitzenspiel der Salzburger Liga einseitiger. In Straßwalchen, am Ort des Landescup-Finaltriumphs im Vorjahr, hat Kuchl das Duell zweier zuvor makelloser Teams mit 7:1 gewonnen. Dabei servierten die Hausherren dem Titelfavoriten und neuen Tabellenführer gerade in der Anfangsphase ein Tor nach dem anderen. Die Tennengauer bestraften die teils haarsträubenden Patzer in Straßwalchens Hintermannschaft eiskalt.



Kuchl schlägt eiskalt zu

"Wir sind rundum zufrieden. Der Sieg freut mich umso mehr, weil wir mit acht U21-Spielern angefangen haben", sagt Kuchls Trainer Thomas Hofer, der Routiniers wie Michael Perlak (angeschlagen) oder Marco Hödl (beruflich verhindert) vorgeben musste. "Die junge Mannschaft hat das richtig gut gemacht, war auch körperlich überlegen. Wir dürfen das Ergebnis aber nicht überbewerten. Auch der erste Platz ist nur eine Momentaufnahme. Es kommen noch viele interessante Spiele."



Puch nutzt Überzahl in Henndorf

Puch hat sich in Henndorf 3:1 durchgesetzt - der zweite Sieg binnen weniger Tage. Die Schlüsselszenen: Kurz nach dem umstrittenen Ausschluss von Henndorf-Kapitän Valerian Höfler traf Puch-Neuzugang Sebastian Hölzl zum 2:1. "Leider hat der Schiedsrichter das Spiel entschieden. Diesen Sommerkick hätte keine Mannschaft gewinnen dürfen", sagt Henndorfs Sektionsleiter Sebastian Lindlbauer. Puch-Coach Andreas Fötschl sieht das anders. "Ein verdienter Sieg, der in Überzahl zu wenig ausgefallen ist", sagt er.



Bürmoos punktet in Hallein

Hallein und Bürmoos, die zuletzt Kantersiege gefeiert hatten, trennten sich nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten mit einem 1:1. Die Bürmooser vergaben nach Patrick Probsts Kontertor das 2:0. Nach der Pause legte Hallein zu. Joker Eyüp Erdogan glich aus. Bürmoos-Tormann Matthew O'Connor hielt mit mehreren Paraden den Punkt fest. "Wir sind nach einer sehr guten ersten Halbzeit immer tiefer zurückgefallen und zu sehr unter Druck geraten. Ein gerechtes Unentschieden", betont Bürmoos-Coach Daniel Buhacek, dessen Team Lob vom Gegner bekam. "Sehr strukturiert, eine Top-5-Mannschaft, gegen die für uns ein Punkt passt", sagt Halleins Trainer Christoph Lessacher. "Wir waren erst nach der Pause giftiger."

Rückenwind hilft Golling

Während sich Seekirchen in Bramberg bei Regen mit einem leistungsgerechten 2:2 begnügen musste und es zwischen Siezenheim und Grödig ein torloses Remis - die Siezenheimer hatten die bessere Chancen - zu sehen gab, glückte Golling ein 2:1-Heimsieg gegen Adnet. Vor dem Siegtreffer durch Joker Maximilian Nussbaumer hatte der einsetzende Rückenwind die Hausherren beflügelt. "Mit dem Wind ist unser Druck zu groß geworden. Es war aber spannend bis zum Schluss", sagt Gollings Coach Patrick Schöberl. Im Kellerduell in Anif kam das Schlusslicht gegen Thalgau nach einem frühen 0:2 noch zu einem 2:2.