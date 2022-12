A.C. Wals feiert klaren Erfolg im ersten Bundesliga-Finale

Der 55. Titel in der Ringer-Bundesliga ist dem AC Wals nur noch schwer zu nehmen. Die Walser feierten am Samstag in Innsbruck gegen Inzing einen 35:26-Sieg und gehen nun als klarer Favorit in den Rückkampf am Samstag. "Eine hervorragende Leistung der gesamten Mannschaft. Trotzdem haben wir den Titel noch nicht in der Tasche, im Ringen kann es schnell auch in die andere Richtung gehen. Aber wir sind auf einem guten Weg", betont Wals-Obmann Anton Marchl, der vor allem von der Vorstellung eines Youngsters angetan war. Der erst 19-jährige Muhamed Bektemirov feierte im Freistil gegen den Olympiateilnehmer Aker Schmid überraschend einen klaren Sieg. "Damit haben wir nicht gerechnet, Muhamed hat eine Talentprobe abgelegt", lobt Marchl.

Nun erwarten sich die Walser am kommenden Samstag in der Walserfeldhalle ein Ringerfest. "Wir rechnen mit rund 1500 Zuschauern und wollen unbedingt den 55. Titel holen. Beide Vereine wollen nach dem herausragenden Hinkampf auch im zweiten Duell Werbung für den Sport machen."