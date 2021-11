A.C. Wals fixierte den Finaleinzug vorzeitig

Die Walser Ringer waren auch in Götzis nicht zu stoppen und bleiben makelloser Tabellenführer der Bundesliga.

Der A.C. Wals hat auch den sechsten Kampf in dieser Saison für sich entschieden und ist damit in den beiden ausstehenden Runden nicht mehr aus den Top-2 der Ringer-Bundesliga zu verdrängen. Die Walser werden daher erneut im Finale um den Meistertitel ringen. Am Samstag in Götzis setzte sich der Serienmeister mit 36:22 durch.

Klare Führung nach neun Kämpfen

Nach den sieben Kämpfen im griechisch-römischen Stil hatten die favorisierten Gästen mit 20:9 geführt. Jahja Abdurahmanov, Erik Torba, Christoph Burger, Amer Hrustanovic und U23-WM-Bronzemedaillengewinner Markus Ragginger siegten. Nur Muhamed Bektemirov und Benedikt Puffer waren unterlegen. Im Freistil ließen danach Helmut Mühlbacher und Givi Matcharashvili nichts anbrennen. 28:10 stand es nach neun Kämpfen.

Simon Marchl fixierte den Auswärtserfolg

Doch dann vergaben Bektemirov, Hrustanovic und Gabriel Janatsch jeweils die Chance, das Duell zu entscheiden. Hrustanovic musste sich im wohl engsten Kampf des Tages dem Toplegionär Peter Nagy erst Sekunden vor dem Ende geschlagen geben. Simon Marchl, der zuletzt Fünfter bei der U23-WM geworden war, behielt die Nerven und fixierte mit einem souveränen 11:0-Sieg den Auswärtserfolg. Danach setzte Bruder Georg Marchl den Schlusspunkt. In der vorletzten Runde des Grunddurchgangs empfangen die Walser in einer Woche Hörbranz.