A. C. Wals geht auf den 55. Titel los

Der Rekordmeister trifft im Bundesliga-Finale auf Dauerrivale Inzing.

Dass der A. C. Wals auch heuer in der Ringer-Bundesliga nur schwer zu stoppen sein wird, haben die Walser bereits im Meister-Play-off bewiesen: Markus Ragginger und Co. blieben ungeschlagen und treffen nun im Finale auf Inzing. Das erste Duell um den Meistertitel findet am Samstag in Tirol statt, die Entscheidung fällt eine Woche später in der Walserfeldhalle. "Wir haben die Inzinger in dieser Saison zwar zwei Mal knapp geschlagen, diese beiden Kämpfe hätte aber auch anders ausgehen können. Mit einem ...