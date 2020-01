Abenteuer Australian Open endete in der zweiten Runde

Nach einem klaren Auftaktsieg schied Lukas Neumayer in der Nacht auf Dienstag im Junioren-Bewerb der Australian Open in der zweiten Runde aus. Das Salzburger Tennis-Talent musste sich dem an Nummer fünf gesetzten Franzosen Arthur Cazaux in zwei Sätzen mit 4:6, 1:6 geschlagen geben. "Leider habe ich nicht mein bestes Tennis gezeigt", erklärt der 17-Jährige, der vor allem im ersten Satz einige Chancen nicht nutzen konnte. "Ich war mit einem Break voraus und hatte gute Möglichkeiten, den Satz zu gewinnen. Leider habe ich in der entscheidenden Phase einige leichte Fehler gemacht", sagt Neumayer, der im zweiten Satz letztendlich chancenlos war.

Trotzdem bilanziert der Pongauer nach seiner ersten Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier positiv. "Eine tolle Erfahrung. Ich konnte in den vergangenen Tagen viele Eindrücke sammeln und bin vielen Profis begegnet." Nach seiner Niederlage stand für Neumayer noch ein Highlight auf dem Programm: Das Tennis-Talent war beim Fünfsatzkrimi zwischen Roger Federer und Tennys Sandgren live im Stadion. "Ein unglaubliches Spiel und eine tolle Atmosphäre."

Am Mittwoch ist das Abenteuer Australian Open für den jungen Salzburger zu Ende. Per Flugzeug geht es von Melbourne nach München und danach zurück in seine Heimat Radstadt. In den nächsten Wochen stehen keine Turniere auf dem Programm. "Im Februar werde ich zu Hause trainieren und für die Schule lernen."

