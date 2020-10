Abenteuer Grand Slam: Lukas Neumayer will in Paris ein Zeichen setzen

Der Radstädter misst sich bei den French Open mit den weltbesten Junioren. "Ich kann jeden schlagen", sagt Österreichs hoffnungsvollster Nachwuchsspieler.

Für Lukas Neumayer hat am Donnerstag die vielleicht aufregendste Reise seiner jungen Tenniskarriere begonnen. Der 18-jährige Radstädter macht sich mit Trainer Gerald Kamitz auf den Weg nach Paris, wo er ab Sonntag in Roland Garros aufzeigen will. Auf Juniorenebene ist dies sein letzter Auftritt auf der großen Bühne, die Grand-Slam-Atmosphäre will er dann bei den "Großen" aber noch öfter erleben.

Zuletzt hatte Österreichs hoffnungsvollster Nachwuchsspieler mit einer Schulterverletzung zu kämpfen. Nach einer 14-tägigen Tennispause und Trainingstherapie geht Neumayer ...