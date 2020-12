Abenteuer New York reizt Trainer Struber

Der 40-jährige Kuchler Gerhard Struber will sich in Amerika nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterentwickeln.

Dass ein junger und ambitionierter Trainer vom Mutterland des Fußballs, England, in die USA wechselt, kommt äußerst selten vor. Der Kuchler Gerhard Struber hat diesen Schritt vor Kurzem gewagt. Er verließ den englischen Zweitligisten Barnsley in Richtung Red Bull New York. "In den USA habe ich die Chance mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Ich will in New York meinen Stempel hinterlassen. Ich will erfolgreich sein, dann bin ich automatisch auch für europäische Vereine interessant", erklärt der 43-Jährige, der sich in ...