Abgerissener Auspuff stoppt Zorns Siegfahrt

Pinzgauer Eisspeedwaypilot musste sich nach zwei Sprintsiegen in Rijeka mit Platz zwei begnügen.

Nach dem Horrorjahr 2022, bei dem ihn ein katastrophaler Sturz fast in den Rollstuhl gebracht hätte, läuft es für die Salzburger Motorsport-Legende Franky Zorn heuer fast perfekt. In seinem Hauptmetier Eisspeedway hat sich der 52-Jährige heuer zunächst zum zweiten Mal den Europameistertitel gesichert und dann auch noch bei der (ebenfalls ohne russische Fahrer ausgetragenen) WM zum Vizeweltmeister gekürt. Dass er nicht nur auf Eis, sondern auch auf Asphalt enorm schnell ist, hat er am Wochenende beim Adria-Race auf dem ehemalige Grand-Prix-Kurs Grobnik bei Rijeka unter Beweis gestellt. Gleich drei Mal fuhr der Pinzgauer in Kroatien auf das Podest, zwei Mal stand er ganz oben.

"Es war ein super Wochenende, auch wenn der teils recht starke Wind das Rennfahren doch recht schwer gemacht hat", berichtet Zorn. Die Verhältnisse kamen für ihn freilich nicht überraschend, ist er doch schon mehrmals in Rijeka am Start gestanden. Seinen letzten Sieg im Hauptrennen feierte er 2021, im verkorksten Vorjahr endete das Rennwochenende vorzeitig. "Da bin ich schon im Training gestürzt und habe mir das Motorrad zerstört", erinnert sich Zorn.

Heuer stand seine Yamaha RD 350 aber wieder in perfektem Zustand am Start. Schon in den Trainingsläufen und im Qualifying fuhr sie der Konkurrenz auf und davon. Damit startete Zorn aus der ersten Startposition in die beiden Sprintrennen am Samstag und feierte dabei jeweils Start-Ziel-Siege.

Damit galt der Salzburger auch tags darauf im Hauptrennen der Klasse bis 400 ccm als Topfavorit. "Da ist aber ein Engländer etwas stärker weggekommen als ich. In der zweiten Runde habe ich ihn jedoch überholen können und danach meinen Vorsprung sukzessive ausgebaut", erzählt Zorn. In der achten von 18 Runden riss seiner Maschine plötzlich der Auspuff ab. "Das habe ich richtig viel Leistung verloren und auf der Geraden statt 240 km/h nur mehr so 180 Sachen fahren können", verrät der Saalfeldner.

So schrumpfte sein Vorsprung schnell zusammen, in der vorletzten Runde musste er seine Führung abgegeben. Zumindest verteidigte er noch erfolgreich Platz zwei. "Der nächste Gegner war am Ende vielleicht 50 Meter hinter mir, wäre das Rennen noch eine Runde länger gegangen, wäre es sicher eng geworden", meint Zorn, der sich nach so viel Aufregung schon auf ein wenig Entspannung im Urlaub mit der Familie freut. "Da geht es in Süden. Ich bin ja im Winter genug in der Kälte. Und auch das Motorrad bleibt ausnahmsweise zu Hause."