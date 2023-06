Abonnementsieger Maurer beendete X-Alps in Rekordzeit

Schweizer landete am Samstag nach sechs Tagen und sechs Stunden in Zell am See und feierte seinen bereits achten Sieg beim Abenteuerrennen quer durch die Alpen.

Der Schweizer Chrigel Maurer hat seine Siegesserie beiden X-Alps fortgesetzt und am Samstag zum achten Mal das Abenteuerrennen mit dem Gleitschirm gewonnen. Der 40-Jährige benötigte für die Strecke von Kitzbühel über Deutschland, die Schweiz, Frankreich und Italien nach Zell am See nur sechs Tage und sechs Stunden und lieferte damit die schnellste Zeit in der 20-jährigen Geschichte des Rennens ab. "Es ist unglaublich, nach so kurzer Zeit und einigen herausfordernden Momenten hier zu sein. Als ich zusammen mit meinem Team den Hauptkamm überquerte, war das unglaublich", erklärte Maurer nach der finalen Landung.

Spannende Entscheidung um die Podestplätze

Die Führung wechselte während des gesamten Rennens mehrmals zwischen verschiedenen Athleten, doch am Ende war es der Schweizer, der sich in den letzten Tagen den entscheidenden Vorsprung erarbeitete. Um die weiteren Podestplätze kämpfen der Schweizer Patrick von Känel, der Ungar Pal Takats, die Franzosen Damien Lacaze und Maxime Pinot sowie der beste Österreicher, Simon Oberrauner. Die Steirerin Elisabeth Egger ist zudem auf dem besten Weg, als erste weibliche Athletin in der Geschichte von X-Alps ins Ziel zu kommen. Alle offenen Entscheidungen können per Live Tracking mitverfolgt werden.