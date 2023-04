Abtritt am Höhepunkt? Thalgaus Erfolgsgarant Riepler geht, Nachfolger steht fest

Der Tabellenführer stellt die Weichen für eine weitere Saison in der Salzburger Liga. Die Planungen übernimmt schon der neue Sportchef - parallel zur eigenen Meistermission in Fuschl.

Unter Christoph Riepler kennt Thalgau nur eine Richtung. Der Sportchef, der als Kicker mit den Flachgauern von der 2. Landesliga in die Salzburger Liga aufgestiegen war, übernahm Ende 2021 im Tabellenkeller als Sportchef das Kommando und führte den Club schnell an die Spitze. Im Sommer verabschiedet sich der Familienvater in spe, der auch ein nebenberufliches Studium beginnt. "100 Prozent Thalgau gehen sich dann zeitlich nicht mehr aus", sagt der 34-Jährige. Über eine Meisterfeier zum Abschied will er nicht sprechen. "Wir ...