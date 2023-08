Adnet kämpft: "Wir sind knapp dran"

Der Abstiegskandidat Nummer eins der Salzburger Liga verkaufte sich in den ersten Spielen teuer. Bald will sich das Team auch wieder belohnen.

Julian Rabl und Co. punkteten bisher nur zum Auftakt in Puch.

Adnet hat gewusst, wie schwierig diese Saison in der Salzburger Liga werden wird. Der Start verlief mit dem sensationellen Erfolg in Puch viel besser als erwartet. Seitdem konnte die Elf von Trainer Gerhard Perlak aber nicht mehr punkten. Auch das Duell der Abstiegskandidaten in Henndorf ging zuletzt knapp, aber verdient mit 0:1 verloren. "Das Ergebnis ist in Ordnung. Der Gegner wollten den Sieg auch ein bisschen mehr, war agiler und schneller", sagt Adnets Sektionsleiter Roman Walkner.

Die vielen neuen Spieler, die meist aus unteren Ligen verpflichtet wurden, erfüllen bislang die Erwartungen. Dass es noch Zeit braucht, ehe die Mannschaft bei 100 Prozent ist, überrascht den geerdeten Funktionär nicht. "Wir sind in den Spielen relativ knapp dran an den Gegnern. Um mehr zu punkten, sind wir noch zu unerfahren. Da fehlt auch noch etwas Cleverness", betont Walkner.

Nach fünf Runden hat nur Anif weniger Zähler am Konto. Eine gute Chance auf weitere Punkte gibt es am Sonntag (11 Uhr), wenn mit Thalgau ein Tabellennachbar zu Gast ist. Anders als die Flachgauer, die bei vier Punkten halten, mussten die Adneter unter der Woche nicht im Landescup antreten. Walkner sagt: "Thalgau ist über uns zu stellen. Zu Hause muss aber das Ziel sein, das Spiel eng zu halten und wieder anzuschreiben. Das wäre wichtig für die Spieler."