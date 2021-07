Ärger von Dennis Novak nach frühem Aus in Anif war groß

Österreichs größte Hoffnung verlor zum Auftakt des ATP-Challengers. Am Dienstag ist ein weiteres Trio im Einsatz.

Schon am ersten Hauptbewerb-Tag des ATP-Challengers in Anif hat sich Österreichs größte Hoffnung verabschieden müssen. Dennis Novak, laut Weltrangliste als einziger rot-weiß-roter Vertreter mit realistischen Titelchancen gestartet, unterlag zum Auftakt Blaž Rola 5:7, 6:7(4). Novak, Nummer 122 der Welt, und der 37 Plätze hinter ihm klassierte Slowene lieferten sich einen Schlagabtausch auf sehr hohem Niveau, bei dem am Ende wenige Punkte den Unterschied ausmachten. Dementsprechend groß war Novaks Ärger über das frühe Aus beim Heimturnier, sodass am Ende der Schläger ...