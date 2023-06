AIRportlauf: 4642 Kilometer für den guten Zweck

Knapp 400 Laufsportbegeisterte liefen am Salzburger Flughafen Spendengelder für das Lebenshilfe-Projekt "Betreutes Wohnen in Wals" ein.

Großer Andrang herrschte am Samstag beim AIRportlauf am Salzburger Flughafen. Knapp 400 Laufsportbegeisterte standen am Vorfeld des Airports am Start, um mit jedem erlaufenen Kilometer Spendengeld für Wohnprojekt "Betreutes Wohnen in Wals" der Lebenshilfe Salzburg zu sammeln.

12.000 Euro für die Lebenshilfe

Insgesamt wurden 4642 Kilometer absolviert, womit eine Spendensumme von 12.000 Euro zusammenkam. Das Geld wird dazu verwendet, einen Ruheraum im Wohnhaus Wals mit spezieller Beleuchtung auszustatten. Neben zahlreichen Sportlern nahmen auch einige Klienten der Lebenshilfe selbst am Lauf teil und machten das Event damit auch zu einer Inklusions-Veranstaltung. Als bester Herr trug Andreas Stöckl gleich 24 km Kilometer zur Gesamtleistung bei. Beste Dame war seine Leoganger Clubkollegin und Ehefrau Cornelia Stöckl-Moser, die nur zwei Kilometer weniger lief und damit in der Gesamtwertung auf Rang vier landete.