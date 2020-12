Alexander Schriebl: Erfolgreichster Horn-Trainer ist nach Investoren-Aus nicht sorgenfrei

Der Umstieg vom Amateur- in den Profifußball ist Trainer Alexander Schriebl gut gelungen. Unter der Leitung des Salzburgers holten die Niederösterreicher in sieben Spielen elf Punkte und setzten sich damit vom Tabellenkeller der 2. Liga etwas ab. Trotzdem ist nicht alles eitel Wonne in Horn: Nach dem Ausstieg der ausländischen Investoren muss Schriebl um fünf Legionäre zittern.

SN/gepa Alexander Schriebl hat den Zweitligisten Horn nach einem turbulenten Saisonstart auf Kurs gebracht.