Alexandra Elmer: Zum Abschied ins WM-Finale klettern

Pinzgauer Speedkletterin beendet nach der Saison ihre Karriere. Die WM in Moskau ist das Highlight einer kurzen Abschiedstournee.

Am Donnerstag werden bei der Kletter-Weltmeisterschaft in Moskau die ersten Medaillen vergeben: Im Speed-Bewerb klettern mit Alexandra Elmer (ÖAV Tauernkraxxla), Tobias Plangger (ÖAV Innsbruck) und Laura Stöckler (ÖAV Haag) drei Österreicher um die Spitzenplätze. Die Finale der jeweils besten 16 Athleten und Athletinnen werden ab 19 Uhr live auf ORF Sport + übertragen.

Für die Salzburgerin Elmer ist es die letzte WM. Die 25-Jährige aus Stuhlfelden beendet nach dieser sehr erfolgreichen Saison ihre Karriere. "Ich habe in dem Coronajahr gemerkt, dass Felsklettern und viele andere Dinge extrem Spaß machen. Zwölf Jahre lang habe ich für das Wettkampfklettern viel zurückgesteckt und investiert. Auch wenn heuer mein coolstes Jahr war und wir ein unglaublich tolles Team haben, ist die Entscheidung richtig", sagt Elmer. KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm betont: "Alexandra hat in diesem Jahr noch einmal mit starken Leistungen aufgezeigt und tritt praktisch am Höhepunkt ihrer Laufbahn ab."

Was ist beim WM-Abschied möglich? "Ich bin aktuell nicht so fit wie vor dem Sommer und der letzte Wettkampf ist schon zwei Monate her", sagte das langjährige Speed-Aushängeschild vor der Qualifikation. "Ich kann mich nur selbst überraschen und werde alles geben, um noch einmal in das Finale einziehen zu können."

Ab Freitag sind auch die Boulder-Asse im Einsatz. Olympiamedaillengewinner Jakob Schubert (ÖAV Innsbruck) und die Olympiasiebte Jessica Pilz (ÖAV Haag) führen das österreichische Team an. "Für eine Medaille muss alles zusammenpassen", sagt Nationalcoach Kilian Fischhuber.