Alisa Buchinger gibt bei der WM ihr Comeback

Die Vorzeige-Karateka will in Dubai ihre Krise vergessen machen.

Seit Mitte Juni in Paris hat Alisa Buchinger keinen Kampf mehr bestritten. Nach der verpassten Olympia-Qualifikation war die 29-Jährige in ein mentales Loch gefallen, danach warf sie eine Coviderkrankung aus der Bahn. Vor der WM in Dubai wird die Salzburgerin in einer Aussendung des Österreichischen Karatebunds daher als "das Mysterium der Titelkämpfe" bezeichnet. Das fehlende Training und die mangelnde Wettkampfpraxis musste die 68-Kilo-Kämpferin beim Trainingscamp auf Gran Canaria nun wettmachen. "Ich bin bereit für ein gutes Turnier, mache mir aber keinen Druck und träume im Hinterkopf von einer Medaille", sagt Buchinger.

Am Dienstag tritt die Ex-Weltmeisterin erstmals auf die Matte, ebenso ihr Salzburger Kollege Lora Ziller (+68 kg) sowie die Brüder Luca (-75) und Robin Rettenbacher (-84). Stefan Pokorny (-67) und Bettina Plank (-50) folgen am Mittwoch, der Teambewerb am Donnerstag und die Medaillenkämpfe am Samstag.