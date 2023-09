Alle bisherigen Saisontore erzielt: Grünaus Futsal-Quartett in Topform

Stefan Federer und Co. sichern dem Regionalligisten Grünau den Erfolg.

Intern wurde das Futsal-Quartett der Grünauer in den vergangenen Monaten des Öfteren kritisiert und sogar hinterfragt. Nach den ersten sechs Runden muss aber die Frage erlaubt sein, wo der neue Trainer Josef Bauer ohne seine Hallenzauberer wäre? Stefan Federer rettete den Walsern am Freitag mit einem Elfmetertreffer das wichtige 1:1 in St. Johann. Petrit Nika erzielte nicht nur den 1:0-Siegtreffer gegen Kufstein, sondern trug auch in Röthis mit einem Doppelpack zum zweiten Saisonerfolg maßgeblich bei. Den goldenen Treffer markierte dort Valdrin Kadrija. Der vierte im Futsal-Bunde, Julian Feiser, traf beim 1:1 in Hohenems per Traumfreistoß und auch bei der 1:3-Heimniederlage gegen Rankweil. Das Quartett, das in wenigen Wochen mit Inter Kleßheim in die Futsal-Bundesliga startet, zeigte sich somit für alle bisherigen sieben Regionalliga-Treffer der Grünauer verantwortlich.

Am Samstag wartet zu Hause Imst

Auch wenn der eine oder andere ab und zu mit einer klaren Meinung aneckt, muss Trainer Bauer, der im Sommer Erfolgstrainer Bernhard Kletzl ablöste, bewusst sein, dass er Offensivspieler wie Federer, Feiser, Kadrija und Nika brauchen wird, wenn er den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffen will. Kicker mit ähnlicher Qualität und Mentalität sucht man im Kader der Walser vergeblich. Weiter geht es für die Truppe rund um Kapitän Thomas Pertl am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Imst. Die Tiroler zwangen am vergangenen Wochenende den regierenden Landesmeister Bischofshofen in die Knie und holten aus den ersten sechs Spielen zehn Punkte.