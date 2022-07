Alle Transfers der Regionalliga Salzburg: SAK holt einen Sieger der Youth League

Der Ex-Bulle Maximilian Schuster verstärkt den Nonntaler Regionalligisten. Kuchl sicherte sich kurz vor Transferschluss ein weiteres Talent.

Am Freitag endet die Transferzeit im Fußball-Unterhaus. Anders als die Regionalligisten Anif und Bischofshofen, die noch an Neuzugängen arbeiten, hat der SAK seine Kaderplanungen abgeschlossen. Mit dem deutschen Mittelfeldspieler Maximilian Schuster, der zuletzt in Bayern aktiv gewesen ist, holen die Nonntaler einen Ex-Bullen nach Salzburg zurück.

Der 23-Jährige hat nicht nur 20 Zweitligaspiele für den FC Liefering zu Buche stehen, sondern leistete auch am Weg zum Triumph in der Youth League 2016/17 in vier Partien seinen Beitrag. Große ...