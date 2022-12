Eisbären beenden lange Niederlagenserie rechtzeitig vor Weihnachten

Mike Flanagan feierte beim Debüt als Zeller Chefcoach 4:3-Sieg in Gröden.

Der Trainerwechsel beim EK Zell am See scheint sich gelohnt zu haben. Nach mehr als einem Monat ohne Sieg sind die Eisbären am Donnerstag in der Alps Hockey League wieder auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Beim Debüt von Mike Flanagan als Chefcoach setzten sich die Pinzgauer in Gröden mit 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) durch.

Zell spielte in Südtirol von Beginn an engagiert auf und lag nach zehn Minuten durch Treffer von Daniel Ban und Bastian Szieber bereits mit 2:0 in Führung. Szieber war erst im Sommer aus der Red Bull Eishockey Akademie in den Pinzgau gekommen und zuletzt an den HC Kufstein verliehen. In seinem erst zweiten Spiel im Zeller Dress gelang ihm nun gleich sein erster Saisontreffer.

Grödens Anschlusstreffer zu Beginn des zweiten Drittels konnte Tobias Dinhopel schnell kontern. Als Henrik Neubauer Mitte des Schlussdrittels auf 4:1 erhöhte, schien das Match gelaufen. Doch Gröden schlug prompt mit seinem zweiten Treffer zurück − und dann musste auch noch Zell-Goalie Max Zimmermann nach einem unglücklichen Zweikampf mit einer Kopfverletzung vom Eis. Alois Schultes sprang für ihn ein und ließ in der heißen Schlussphase nur mehr den Anschlusstreffer zu.

Die Erleichterung über den ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Serie war bei den Eisbären groß. Fünf Spiele haben sie noch Zeit, sich von Platz sechs auf fünf zu verbessern, womit der Aufstieg ins Play-off fix wäre. Bereits am Stefanitag soll beim Heimdebüt von Flanagan gegen Bregenzerwald der nächste Sieg nachgelegt werden, zwei Tage später ist Lustenau in Zell zu Gast.