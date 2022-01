Zeller setzten sich in Meran mit 6:3 durch. Red Bull Juniors blieben in Kitzbühel ohne Torerfolg.

Nachdem die Red Bull Juniors und die Zeller Eisbären den Einzug in die Master-Runde der Alps Hockey League (AHL) verpasst haben, müssen sie nun in der Qualifikations-Runde um ihre Play-off-Tickets kämpfen. Die Pinzgauer feierten am Samstag mit einem 6:3-Erfolg in Meran den ersten Sieg in ihrer Gruppe, die Jungbullen mussten sich hingegen in Kitzbühel mit 0:1 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Zell, das sein Auftaktmatch gegen Feldkirch verloren hatte, legte in Italien gleich stark los und ging nach Treffern von Johannes Schernthaner (2.) und Alexander Frandl (8.) mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Den unglücklichen Anschlusstreffer in Überzahl konterten sie per Doppelschlag von Adam Pauliny (27.) und Frederik Widen (28.). Auch danach ging es Schlag auf Schlag. Erst erhöhte Philipp Kreuzer auf 5:1 (33.), Daniel Gellon legte nicht einmal eine Minute später den zweiten Meraner Treffer nach. Frandl traf ein zweites Mal für Zell (38.), 41 Sekunden später verkürzte Viktor Ahlström ein letztes Mal. Denn damit hatten beide Teams ihr Pulver verschossen. Dass im Schlussdrittel keine weiteren Treffer mehr fielen, konnte die zeller Freude über den 6:3-Erfolg nicht trüben. "Wir haben von Anfang an unser Spiel gespielt und waren immer konzentriert, meinte Doppeltorschütze Frandl, der sich über eine starke Mannschaftsleistung freute.

Die Red Bull Juniors blieben in Kitzbühel gleich über die gesamte Spielzeit ohne Torerfolg. Da aber auch Jungbullen-Keeper Florian Bugl aus dem Spiel heraus nicht zu bezwingen war, musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Dort hatte Kitzbühel das bessere Ende auf seiner Seite.

"Die Jungs waren heute einfach nicht bereit. Wenn man die Leistung an zwei Spielen in einer Woche nicht bringt, dann fehlt noch einiges für die Spieler zu ihrem nächsten Schritt", ärgerte sich Coach Teemu Levijoki. "Wir haben uns mit den Strafen in der Offensive in keine gute Position gebracht und am Ende muss man ehrlich sagen, wir hatten uns heute auch nicht mehr verdient."