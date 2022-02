Zeller verloren zu Hause gegen das zweite Team der Vienna Capitals mit 1:3.

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage in Gröden mussten sich die Zeller Eisbären auch im letzten Spiel vor der Olympiapause geschlagen geben. Die Pinzgauer verloren am Samstag das Heimspiel gegen die Silver Capitals mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Nach einem torlosen Startdrittel schoss Timo Pallierer die Gäste in Führung (25.). Daniel Ban gelang kurz vor der zweiten Pause der Ausgleich. Im Schlussdrittel schien den Zellern dann ein wenig die Luft auszugehen. Die Capitals nutzen das, um 17 Torschüsse abzufeuern, von denen zwei hinter Zell-Keeper Dominik Frank einschlugen. "Wir sind an unserem eigenen Unvermögen gescheitert und haben von Beginn an nicht das gezeigt, was wir spielen können", ärgerte sich Stürmer Tobias Dinhopel über die Niederlage. Zurück aufs Eis geht es für die Zeller in der Qualifikationsrunde der Alps Hockey League erst wieder am 17. Februar bei den Steel Wings in Linz.