Eisbären kassieren gegen Jesenice die erste Heimniederlage

Zeller mussten sich den Slowenen mit 2:4 geschlagen geben. Red Bull Juniors machten sich beim 4:2-Sieg in Linz selbst das Leben schwer.

Die gute Stimmung durch die "Eisbärn-Wiesn", die mehr als 1600 Zuschauer in die Eishalle lockte, konnten Zell am See am Samstag im Schlagerspiel der Alps Hockey League gegen Jesenice nicht nützen. Die Pinzgauer mussten sich den Slowenen mit 2:4 geschlagen geben und kassierten damit die erste Heimniederlage der Saison. Die Red Bull Juniors setzten sich hingegen bei den Steel Wings Linz mit 4:2 durch.

Nach 78 Sekunden in Rückstand

"Wir müssen von Beginn an bereit sein", hatte Stürmer Daniel Ban vor der Partie noch gewarnt. Umso bitterer war, dass Jesenice schon nach 78 Sekunden in Führung ging. Keine drei Minuten später gelang Fredrik Widen zumindest der Ausgleich. Trotz Chancenplus konnten die Hausherren nicht nachlegen. Die Gäste zeigten sich da kaltschnäuziger und gingen Mitte des zweiten Drittels durch Gasper Sersen selbst in Führung.

Zimmermanns Maske interessierte Referees nicht

Heiß umstritten war dann Sersens Treffer zum 3:1 zu Beginn des Schussdrittels, da bei EKZ-Goalie Max Zimmermann die Schutzmaske locker saß. Der Keeper machte die Schiedsrichter zwar darauf aufmerksam, fand aber kein Gehör. "Auf dieses Gegentor möchte ich nicht weiter eingehen. Dazu braucht man nichts sagen", ärgerte sich Zimmermann, der wenig später auch noch Treffer Nummer vier kassierte. Fabio Artner konnte zwar für die beherzt kämpfenden Zeller zehn Minuten vor Schluss auf 2:4 verkürzen, mehr war aber nicht mehr drin. "Wir wussten, dass es eine sehr harte Partie wird und jeder 100 Prozent geben muss. Leider haben wir insgesamt zu viele Strafen kassiert, das hat uns wirklich sehr viel Kraft gekostet", resümierte Zell-Verteidiger David Rattensberger durchaus selbstkritisch.

Juniors gaben 2:0-Führung aus der Hand

Auch die Red Bull Juniors haderten nach dem 4:2-Sieg bei den Steel Wings Linz mit ihren Strafzeiten. Nach Treffern von Thomas Heigl und Quirin Bader, der den ersten Juniors-Shorthander der Saison erzielte, saßen die Jungbullen im Mitteldrittel zu lange auf der Strafbank und verabsäumten es so, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Stattdessen gelang den Oberösterreichern der Ausgleich zum 2:2. Salzburg fing sich aber wieder und fixierte durch das zweite Tor von Heigl und einen Empty-net-Treffer von Oskar Maier noch den verdienten Sieg.

"Strafen haben uns aus dem Rhythmus gebracht"

"Wir haben uns das Leben selbst richtig schwer gemacht. Der Start war gut, aber die vielen Strafen haben uns richtig aus dem Rhythmus gebracht. So mussten wir tatsächlich am Ende um die drei Punkte kämpfen", gestand Juniors-Verteidiger Lukas Hörl. "Es war einfach nicht unser bestes Spiel, weil wir unseren Plan nicht über 60 Minuten durchgezogen haben. Am Donnerstag gegen Tabellenführer Unterland werden wir anders auftreten müssen."