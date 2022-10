Eisbären machten gegen Unterland das halbe Dutzend voll

Zeller siegten zu Hause mit 6:1 und sind seit fünf Spielen in der Alps Hockey League ungeschlagen. Ausgedünnte Red Bull Juniors verloren auch in Sterzing.

Nur zwei Tage nach dem Derby-Erfolg im Penaltyschießen gegen die Red Bull Juniors feierten die Zeller Eisbären den fünften Sieg in Folge in der Alps Hockey League. Die Pinzgauer bezwangen zu Hause die Unterland Cavaliers mit 6:1. Die Jungbullen mussten sich am Samstag in Sterzing mit 0:2 geschlagen geben.

Zwei Doppelpacks

Nach einem torlosen Auftaktdrittel ging es in Zell am See Schlag auf Schlag. Erst zogen die Gastgeber durch Daniel Ban in Überzahl (28.) und Aleksi Hämäläinen auf 2:0 davon (34.). Den Anschlusstreffer von Unterland konterten Daniel Ban und Henrik Neubauer noch vor der zweiten Pause mit einem Doppelschlag. Tomi Wilenus machte mit zwei Treffern im Schlussdrittel das halbe Dutzend voll. "Wir wollten von Beginn an zeigen, wer hier daheim spielt. Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt und am Ende verdient gewonnen", freute sich Doppeltorschütze Ban.

Fehlstart in Sterzing

Die Jungbullen traten in Sterzing wieder mit einem durch Krankheit, Verletzung und Berufungen zu den Profis stark ausgedünnten Kader an. Ihm Vergleich zum Derby fehlte mit Quirin Bader auch noch der erfahrenste Stürmer. Wie schon gegen Zell am See musste man früh einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits nach 133 Sekunden ging Sterzing in Front. Knapp eineinhalb Minuten später nutzten die Gastgeber ihr erstes Powerplay, um auf 2:0 zu erhöhen. Wegen zahlreicher Strafen kamen die Juniors erst im Schlussdrittel richtig in Fahrt, der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr gelingen.

Jungbullen waren müde

"Zwei Schüsse, zwei Tore. Das ist nicht der Start, den du dir wünscht. Schon gar nicht auswärts. Insgesamt haben wir uns mit den Strafen selbst geschadet und einfach nicht zu unserem gewohnten Spiel gefunden", meinte Coach Trainer Teemu Levijoki. "Dennoch bin ich glücklich, wie sich die jungen Burschen mit dem kleinen Line-Up heute präsentiert haben, auch wenn es letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. So viele Spiele in kurzer Zeit mit nur drei Reihen, das zehrt auch an der Energie, und man sieht es den Jungs an, dass sie etwas müde werden."