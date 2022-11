Eisbären und Jungbullen feiern Siege

Zell am See gewann beim KAC-Nachwuchs mit 2:0. Red Bull Hockey Juniors setzten sich zu Haue gegen Cortina mit 4:3 durch.

Beide Salzburger Teams gingen am Samstag in der Alps Hockey League als Sieger vom Eis. Während die Red Bull Juniors mit einem 4:3-Heimerfolg über Cortina den fünften Sieg in Serie feierten, gelang Zell am See mit einem 2:0 beim KAC Future Team der achte Sieg in den letzten neun Spielen.

Maier gelingt Doppelpack

Die Jungbullen erwischten gegen Cortina zwar den besseren Start, das erste Tor erzielten aber die Gäste aus einem Konter (11.). Oskar Maier traf noch vor der ersten Pause zum Ausgleich (15.). Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten durch Vadim Schreiner (28.) und erneut Maier (30./PP) zogen die Salzburger Mitte des zweiten Drittels auf 3:1 davon. Danach erhöhten jedoch die Gäste die Schlagzahl, verkürzten im Powerplay auf 2:3 (34.) und wurden nur durch den starken Juniors-Goalie Simon Wolf am Ausgleich gehindert.

Bader setzt Torserie fort

Im Schlussdrittel legte Quirin Bader (50.) für die Juniors vor und traf damit das vierte Spiel in Folge. Nach dem neuerlichen Anschlusstreffer in Überzahl von Cortina (53.) hielt Goalie Wolf den Sieg für Salzburg fest. "Unsere ersten 20 Spielminuten laufen immer geschmeidig und im zweiten Drittel konnten wir auch die Tore schießen. Da wussten wir auch schon, dass der Sieg in unserer Hand liegt", meinte Torschütze Schreiner. "Zum Schluss hat Cortina mächtig Gas gegeben und man merkte, die wollten die Heimniederlage vor wenigen Tagen nicht so hinnehmen und heute gewinnen. Aber wir haben als Team stark gespielt und konnten das Ding heimbringen."

Berger mit Doppelschlag im Schlussdrittel

Die Zeller Eisbären liefen in Klagenfurt lange ihrem ersten Treffer hinterher. KAC-Goalie Florian Vorauer war ebenso wie Zells Max Zimmermann in den ersten beiden Dritteln einfach nicht zu bezwingen. Eisbären-Kapitän Hubert Berger beendete schließlich nach 44 Minuten den Torbann nach Zuspiel von Henrik Neubauer. Die Pinzgauer drängten danach auf die Entscheidung, der Treffer zum 2:0-Endstand glückte aber erst als das KAC-Tor bereits verwaist war. "Es war das erwartet harte Spiel für uns, denn der KAC hat zu keiner Zeit das hohe Tempo gezügelt. Man kann schon von einem Geduldsspiel sprechen, denn die Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden", sagte Zells Doppeltorschütze Hubert Berger. "Zum Glück haben wir dann den ersten Treffer erzielt und durch unsere gute Leistung in der Defensive und einem bockstarken Torhüter Max Zimmermann konnten wir am Ende die Null halten und den Dreier einsacken."