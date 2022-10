Eisbären und junge Eisbullen feiern Kantersiege

Red Bull Juniors fertigten Lustenau mit 6:1 ab, Zell am See schickte Meran sogar mit mit 9:1-Packung nach Hause.

Salzburgs Eishockeyclubs zeigten sich am Samstag in der Alps Hockey in Torlaune. Der Nachwuchs von Red Bull Salzburg setzte sich zu Hause gegen Lustenau mit 6:1 durch, die Zeller Eisbären feierten einen 9:1-Heimsieg über Meran.

Zwei Debüttreffer

Die Juniors traten mit einer stark verjüngten Mannschaft (mit Ausnahme von Juha Pukkila und Oskar Maier standen nur U20-Spieler auf dem Eis) gegen die Routiniers aus Lustenau an. Maier schoss die Juniors nach einer Viertelstunde in Führung. Lustenau gelang zwar zu Beginn des zweiten Drittels der Ausgleich, doch der 18-jährige Verteidiger Jakob Weber ließ die Bullen durch seinen Debüttreffer mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel gehen. Dort setzte sich die Jugend dann endgültig gegen die Erfahrung durch. Max Jelavic legte mit seinem ersten AHL-Treffer nach. Klaus und zwei Mal Thomas Heigl fixierten den 6:1-Endstand.

"Sie konnten nicht dagegenhalten"

"Man hat gesehen, dass Lustenau große, erfahrene und starke Spieler in den Reihen hat. Unser Trainer hat uns gut eingestellt, gesagt, wir sollen uns nicht unterkriegen lassen und hart spielen. Das haben wir gemacht und verdient gewonnen, auch wenn wir heute eine sehr junge Mannschaft waren", sagte Debüttorschütze Jakob Werner. "Wir haben die Checks zu Ende gefahren, haben Chancen kreiert und da konnten die nicht dagegenhalten. Der Sieg gibt Selbstbewusstsein, gerade wenn man gegen so eine Mannschaft gewinnt und man selbst als junger Spieler erst in dieses Business hineinwächst."

Nur Hämäläinen traf beim 9:1 doppelt

Sogar noch torhungriger zeigten sich die Zeller Eisbären im Heimspiel gegen Meran. Fabian Artner und Hubert Neubauer schossen die Pinzgauer vor der ersten Pause mit 2:0 in Führung. Nach weiteren Treffern von Aleksi Hämäläinen und Daniel Ban konnten die Gäste zwar auf 1:4 verkürzen, doch noch vor dem Schlussdrittel machten Philip Putnik und Philipp Maurer das halbe Dutzend voll. Die Eisbären ließen bis zum Ende nicht nach. Erneut Hämäläinen, Kapitän Hubert Berger und Tomi Wilenius legten noch drei weitere Treffer nach.

Putnik erleichert

"Wir wollten unbedingt den Heimsieg vor unseren Fans und das hat uns am Ende auch gepusht, um diese Leistung zu zeigen", freute sich Patrik Kittinger über das Torfestival. "Ich glaube, das tut heute jedem in der Mannschaft richtig gut. Auch, weil wir richtig viele Tore geschossen haben", meinte Philip Putnik, dem endlich sein erster Saisontreffer gelungen ist. "Natürlich freue ich mich riesig darüber. Gefühlt bin ich jetzt zehn Kilo leichter."