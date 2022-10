Jungbullen und Eisbären schossen sich fürs Derby warm

Red Bull Juniors besiegten den KAC-Nachwuchs in der Alps Hockey League mit 4:3, Zell am See gewann gegen Sterzing mit 4:2.

Fünf Tage vor dem direkten Duell zeigten sich die beiden Salzburger Clubs in der Alps Hockey League in guter Form. Die Red Bull Juniors feierten am Samstag einen 4:3-Heimsieg über das KAC Future Team, die Zeller Eisbären setzte sich bei den Wipptal Broncos aus Sterzing mit 5:2 durch.

Doppelschlag brachte Spannung

Die Jungbullen konnten wegen Krankheit und Verletzungen zwar nur drei volle Reihen aufbieten, gingen aber durch Philipp Sinn und Juha Pukkila (im Powerplay) mit 2:1 in Führung. Der KAC nützte noch vor der ersten Pause die dritte Überzahl zum Anschlusstreffer. Im Mitteldrittel zogen die Salzburger durch Daniel Assavolyuk und Fabian Gschliesser auf 4:1 davon. Ein Doppelschlag der Kärntner brachte in der Schlussphase noch einmal Spannung in die Partie, aber Thomas Pfarrmaier im Juniors-Tor war kein weiteres Mal zu bezwingen.

"Vorfreude aufs Derby ist sehr hoch"

"Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, denn wir haben von Anfang bis Ende eine sehr gute Mannschaftsleistung abgeliefert. Es ist zwar am Ende unnötig spannend geworden, aber wir haben hart gearbeitet und den Sieg nach Hause geholt", meinte der Keeper. "Wir haben viele Spiele in kurzer Zeit und ein junges Team, das ist schwer für uns, doch genau diese Spiele machen uns besser. Wir freuen uns schon auf das Derby, die Vorfreude ist schon sehr hoch. Wir wissen, sie haben ein sehr starkes Team. Wir sind letztes Jahr gegen Zell ausgeschieden, daher sind wir extra motiviert und wollen die Revanche."

Wilenius traf dreifach

Aber auch die Eisbären können mit breiter Brust ins Salzburger Duell gehen. Denn die Pinzgauer feierten mit einem 5:2-Erfolg bei den Wipptal Broncos Weihenstephan ihren dritten Sieg in Folge. Für die Zeller netzten drei Mal Tomi Wilenius sowie Henrik Neubauer und Daniel Ban. "Wir wussten, dass es hier in Sterzing nicht einfach werden wird. Wir wollten aber endlich einen bissigen und hohen Auswärtssieg einfahren und das ist uns wirklich sehr gut gelungen", meinte Zells Sturmtank Patrik Kittinger, für den auch die Form vor dem Derby stimmt. "Drei Siege am Stück sind gut, darauf kann man definitiv aufbauen."