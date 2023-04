Juniors müssen nach 0:2-Heimniederlage um den Finaleinzug zittern

Jungbullen kassierten binnen einer Minute einen Doppelschlag in Unterzahl. Cortina führt nun in der Best-of-7-Serie mit 3:2.

Der Red-Bull-Nachwuchs wurden in Unterzahl zwei Mal eiskalt erwischt.

Mit einem Heimsieg wollten sich die Red Bull Juniors am Samstag zwei Matchpucks im Halbfinalduell der Alps Hockey League gegen Cortina sichern. Das ging gründlich daneben. Den Italienern reichte ein Doppelschlag binnen einer Minute zum 2:0-Erfolg, der ihnen die 3:2-Führung in der Best-of-7-Serie bescherte. Damit müssen die Salzburger nun zwei Partien in Folge gewinnen, um doch noch den anvisierten Einzug ins AHL-Finale zu schaffen.

Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts. Trotz guter Torchancen hielten Salzburg-Keeper Simon Wolf und sein Gegenüber Marco De Filippo-Roja ihre Kästen im Startdrittel sauber. Die Entscheidung fiel, als gleich zwei Salzburger unmittelbar nacheinander auf der Strafbank Platz nehmen mussten. Cortina nutzte die 5:3-Überzahl zur 1:0-Führung (28.) und legte nur eine Minute später mit einem Mann mehr den zweiten Treffer nach.

"Wir haben jetzt nichts zu verlieren"

Die Juniors drängten danach ebenso vehement wie vergeblich auf den Anschlusstreffer. In den letzten zwei Spielminuten holte Salzburg-Coach Teemu Levijoki seinen Torhüter vom Eis und versuchte so noch die Wende zu erzwingen. Aber auch mit sechs Feldspielern wollte kein Tor mehr gelingen. "Cortina hat sich heute gut hinten hineingestellt und wir haben es nicht geschafft, vor das Tor zu kommen", ärgerte sich Salzburg-Keeper Wolf. "Wir haben jetzt nichts zu verlieren, geben im nächsten Spiel alles und versuchen, die Serie wieder zu drehen. Beim Abschluss müssen wir uns dafür aber verbessern."