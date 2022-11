Juniors sind weiter nicht zu stoppen

Jungbullen feierten sechsten Sieg in Folge. Eisbären wollen Reaktion zeigen.

Beinahe wäre am Donnerstag die jüngste Siegesserie der Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League gerissen. Im Heimspiel gegen Ritten lagen die Salzburger früh mit 0:2 zurück, fixierten schließlich aber noch mit einem 5:4 nach Verlängerung den sechsten Ligasieg in Folge. "Einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen ist natürlich schwer, aber den Sieg haben wir uns am Ende hart erarbeitet", freute sich Philipp Krening, der den entscheidenden fünften Treffer für Salzburg erzielte. Zuvor hatten Oskar Maier und Vadim Schreiner sowie Nikolaus Heigl im Doppelpack getroffen.

Weniger glücklich verlief der Spieltag für die Zeller Eisbären. Die Pinzgauer mussten sich in Meran mit 1:2 geschlagen geben. Daniel Ban gelang der einzige Treffer für die Zeller, die das erste Duell vor eigenem Publikum noch mit 9:1 gewonnen hatten. "Wir haben die ersten beiden Drittel komplett verschlafen. Wenn man erst im dritten Abschnitt aufwacht, ist das schlussendlich einfach zu wenig", ärgerte sich Stürmer Patrik Kittinger. Am Samstag soll im Heimspiel gegen Sterzing Wiedergutmachung geleistet werden. "Da müssen wir eine Reaktion zeigen."