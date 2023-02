Salzburger Teams fehlte in der Schlussminute das Glück

Zeller Eisbären verloren Heimspiel gegen Fassa nach 2:0-Führung noch mit 2:4. Juniors kassierten sieben Sekunden vor Schluss den 1:1-Ausgleich und unterlagen in Ritten nach Penaltyschießen.

Nur einen Punkt holten am Samstag die Salzburger Eishockeyteams in der Alps Hockey League. Zell am See mussten sich im Heimspiel gegen Fassa nach starkem Start mit zwei frühen Treffern noch mit 2:4 geschlagen geben. Die Red Bull Juniors brachten in Ritten eine 1:0-Führung knapp nicht über die Zeit und unterlagen schließlich nach Penaltys.

Zell drängte vergeblich auf den Ausgleich

Die ihre Qualifikationsgruppe in der AHL anführenden Eisbären gingen gegen Fassa schon nach 54 Sekunden durch einen Treffer von Aleksi Hämäläinen in Führung. Frederik Wieden legte in der neunten Minute das 2:0 nach. Den ersten Tiefschlag versetzte den Pinzgauern kurz vor Ende des ersten Drittels Massimo Pietroniro mit dem Anschlusstreffer. Im zweiten Spielabschnitt wurden die Gäste zunehmend gefährlicher und belohnten sich mit zwei weiteren Toren. Im Schlussdrittel drängte Zell vergeblich auf den Ausgleich und nahm kurz vor dem Ende auch noch Goalie Alois Schultes vom Eis. Das nutzte Fassa in der Schlussminute, um mit einem Treffer ins leere Tor den 4:2-Sieg zu fixieren.

Kleine Fehler wurden bestraft

"Wir hatten einen richtig guten Start und haben dann durch einfache Fehler Fassa in die Partie kommen lassen. Die kleinen Fehler wurden sofort bestraft", ärgerte sich Zell-Verteidiger Laurin Müller. "Wir hatten ein klares Chancenplus, aber ihr Torhüter war heute auch wirklich gut."

Sieben Sekunden fehlten

Die in der Masterrunde spielenden Red Bull Juniors hatten im Auswärtsmatch bei den Rittner Buam den Sieg schon vor Augen. Im ersten Drittel hatten sie deutlich mehr Spielanteile und mit 12:6 auch die klar bessere Torschussbilanz, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen. Ihr drittes Powerplay nützten sie dann zu Beginn des Mittelabschnitts zur 1:0-Führung. Der Treffer von Maximilian Jelavic (26.) weckte jedoch bei Ritten erst recht den Kampfgeist. Lange hielt die Juniors-Defensive um Goalie Simon Wolf dem wachsenden Druck stand. Sieben Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene gelang den alles auf eine Karte setzenden Südtirolern doch noch der letztlich verdiente Ausgleich. Nach torloser Verlängerung hatten die Gastgeber dann auch im Penaltyschießen das Glück auf ihrer Seite.

Nötige Härte hat gefehlt

"Natürlich tut das weh, so kurz vor dem Ende noch den Ausgleich zu bekommen. Aber vielleicht sollten wir auch mit dem einen Punkt heute zufrieden sein", meinte Juniors-Coach Teemu Levijoki. "Uns hat etwas die Energie gefehlt und Torhüter Simon Wolf hat uns lange Zeit im Spiel gehalten. Um so ein Spiel zu gewinnen oder über die Zeit zu bringen, müssen wir noch härter spielen. Das hat heute etwas gefehlt."