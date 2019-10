Die Zeller Eisbären und die Red Bull Juniors verloren am Samstag ihre Auswärtspartien in der Alps Hockey League.

Keine frischen Punkte für die AHL-Tabelle gab es am Samstag für Salzburgs Eishockeyclubs. Die Zeller Eisbären verloren bei Bregenzerwald mit 2:3 (0:0, 0:2, 2:1), die Red Bull Hockey Juniors mussten sich bei den Pustertaler Wölfen mit 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) geschlagen geben.



In Vorarlberg passierte im Startdrittel nicht viel. Die gefährlichste Aktion der Pinzgauer endete in der 15. Spielminute mit einem Stangentreffer. Die größten Tormöglichkeit der Wälder konnte kurz vor Drittelende Eisbärentorhüter Dominik Frank vereiteln. Im Mittelabschnitt drehten beide Teams auf. Während jedoch Zell all seine Chance vergab, schlug Bregenzerwald binnen 49 Sekunden doppelt zu (36.). Als die Gastgeber dann kurz nach Beginn des Schlussdrittels auf 3:0 erhöhten, schien die Partie endgültig entschieden. Doch Zell brauchte keine 60 Sekunden, um durch Wilenius zurückzuschlagen. Die Pinzgauer versuchten in der verbleibenden Viertelstunde alles, um die Partie noch zu drehen. Mehr als der Anschlusstreffer von Selan fünf Minuten vor dem Ende wollte aber nicht mehr gelingen.

Auch die Juniors gingen in Bruneck mit einem 0:2-Rückstand in die erste große Pause. Harnisch gelang zwar zu Beginn des Mitteldrittels der Anschlusstreffer, auf den dritten Treffer der Italiener fanden die Salzburger aber keine Antwort mehr - und das, obwohl sie das Schlussdrittel mit einem Schussverhältnis von 10:4 klar dominierten.

"Die Jungs haben heute sehr gut gekämpft und es ist schade, dass am Ende nicht mehr herausgeschaut hat", meinte Juniors-Coach Teemu Levijoki. "Wir generieren immer wieder Torchancen, doch fehlt uns einfach noch zu oft die Kaltschnäuzigkeit. Im Gegenzug ist Pustertal eine Mannschaft, die ein sehr defensives Spiel spielt, auf Fehler des Gegners wartet und jeden kleinen Fehler eiskalt bestraft. "