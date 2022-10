Siegesserie der Zeller Eisbären endete gegen Fassa

Pinzgauer verloren nach früher Führung mit 3:4. Red Bull Juniors feierten 6:4-Heimsieg über Bregenzerwald.

Nach sechs Siegen in Serie (darunter der 2:1-Erfolg in der Verlängerung im Derby gegen die Red Bull Juniors) mussten sich die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League wieder geschlagen geben. Die Pinzgauer verloren am Samstagabend auswärts gegen die Fassa Falcons mit 3:4 (1:0, 0:3, 2:1). Die Jungbullen setzten sich hingegen zu Hause gegen Bregenzerwald mit 6:4 (2:0, 3:2, 1:2) durch.

Von Fassa ausgekontert

Trotz der Ausfälle von Johannes Schernthaner und kurzfristig auch Goalie Max Zimmermann und Patrik Kittinger war Zell in Südtirol von Beginn an die aktivere und abschlussfreudigere Mannschaft und ging nach einem Tor von Kapitän Hubert Berger auch mit einer verdienten 1:0-Führung in die erste Pause. Im Mittelabschnitt erhöhten die Italiener jedoch die Schlagzahl und zogen durch drei Treffer auf 3:1 davon. Im Schlussdrittel feuerten die Zeller aus allen Rohren. Doch trotz 19:2 Torschüssen gelang Tobias Dinhopel (57.) erst in der 57. Minute der Anschlusstreffer. Coach Martin Erkt setzte alles auf eine Karte und nahm Zimmermann-Ersatz Alois Schultes vom Eis. Fassa nützte das, um ins leere Tor einzunetzen. Tomi Wilenius setzte fünf Sekunden vor dem Ende mit dem dritten Zeller Treffer den Schlusspunkt.

"Wir haben heute zu wenig in Richtung Tor gespielt und hatten eine weniger gute Chancenverwertung. Am Ende wurden unsere Fehler eiskalt ausgenutzt, Fassa hat hier die Konter sehr gut genutzt", sagte Zell-Stürmer Benedikt Wohlfahrt.

"Wir sind irgendwie ins Schleudern geraten"

Beim 6:4-Heimsieg der Red Bull Hockey Juniors jubelten aufseiten der Salzburger gleich sechs verschiedene Torschützen. Besonders freute sich der 17-jährige Vadim Schreiner, der mit dem Powerplay-Treffer zum 6:2 (39.) sein erstes AHL-Tor erzielte. Zuvor hatten Quirin Bader (15.), Devin Steffler (18.), Fabian Gschliesser (27.), Timo Ruckdäschel (29.) und Oskar Maier (31.) für die Jungbullen eingenetzt. "Wir haben zwei Drittel lang dominiert und die Tore gemacht. Im letzten Drittel sind wir irgendwie ins Schleudern geraten, haben blöde Fehler gemacht und dabei auch die Gegentore bekommen", meinte der Torschütze zum 3:0, Fabian Gschliesser. "Zum Glück haben wir den Vorsprung über die Zeit gebracht und die drei Punkte geholt."