Mit einem 7:2-Heimsieg über die Fassa Falcons bestätigte Zell am See seinen Aufwärtstrend in der Alps Hockey League. Die Red Bull Juniors enttäuschten dagegen bei ihrer 3:4-Niederlage in Wien.

Bereits am Donnerstag hatten sich die Zeller Eisbären mit einem 3:1-Sieg in Linz warmgeschossen, zwei Tage später legten sie gegen Fassa ein 7:2-Schützenfest vor eigenem Publikum nach. Die Zeller gingen in der 10. Minute durch Christoph Herzog in Front. Da Fassa bei einem Penalty nur die Stange traf, ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die erste Pause.

Das Mitteldrittel begann gleich mit einem Doppelschlag der Eisbären. Jure Sotlar traf bereits nach 29 Sekunden, nicht einmal zwei Minuten stellte Herzog in Unterzahl auf 3:0. Fassa konnte zwar verkürzen, doch die Zeller legten vor der Pausensirene noch drei weitere Treffer nach. Erneut Sotlar sowie Philip Putnik und Jürgen Tschernutter sorgten für einen komfortablen 6:1-Vorsprung.

Fassa hielt zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal dagegen und wurde auch durch einen zweiten Treffer belohnt. Den Schlusspunkt unter die Partie setzten aber wieder die Eisbären. Franz Wilfan traf aus einem Konter zum 7:2-Endstand.

Weniger gut lief es für die Red Bull Juniors beim Nachwuchs der Vienna Capitals. Der Start gelang noch nach Maß. Bereits im ersten Powerplay traf Topscorer Tim Harnisch nach Zuspiel von Paul Huber zur frühen 1:0-Führung. Der 17-jährige Verteidiger Luka Nyman legte in einem weiteren Überzahlspiel für die Juniors nach (15.). Allerdings gelang den Capitals 14 Sekunden vor der Pausensirene noch der Anschlusstreffer.

Im zweiten Drittel feuerten die Red Bulls fast drei Mal so viele Torschüsse ab wie die Wiener. Die Belohnung dafür folgte erst in der 40. Spielminute, als Tim Harnisch mit seinem neunten Saisontreffer den alten 2-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Die schlechte Chancenauswertung sollte sich aber im Schlussdrittel rächen.

Erst gelang den Wienern in doppelter Überzahl der Anschlusstreffer. Schließlich drehten sie die Partie sogar noch mit einem Doppelschlag binnen 38 Sekunden. "Das war heute kein Eishockey von meiner Mannschaft, wie wir es sehen wollen", zeigte sich Bullen-Headcoach Teemu Levijoki verärgert. "Der Einsatz war nicht vorhanden. Die Jungs müssen lernen, was es bedeutet ein Teamplayer zu sein. Da muss einfach mehr kommen von jedem Einzelnen."

EK Zeller Eisbären - Fassa Falcons 7:2 (1:0, 5:1, 1:1). Tore: Herzog (10., 23./SH), Sotlar (21., 35./PP), Putnik (28.), Tschernutter (39.), Wilfan (59.) bzw. Rupec (30.), Caletti (43.).

Vienna Capitals Silver - Red Bull Hockey Juniors 4:3 (1:2, 0:1, 3:0). Tore: Artner (20./PP), Hermanstad (45./PP2), Neubauer (56./PP), Anderson (56.) bzw. Harnisch (5./PP., 40.), Nyman (15./PP).