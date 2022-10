Zeller gewinnen Derby im Penaltyschießen

Eisbären gingen bereits mit dem ersten Schuss in Führung. Zell-Keeper Max Zimmermann brachte Juniors an den Rand der Verzweiflung.

Das erste Salzburger Derby der Saison in der Alps Hockey League hat Zell am See für sich entschieden. Die Pinzgauer setzten sich am Donnerstag in der Eisarena gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Damit missglückte den Jungbullen die Revanche für die zwei Niederlagen im Pre-Playoff der vergangenen Saison, während die Zeller in der Liga das vierte Spiel in Folge ungeschlagen blieben.

Dass die Pinzgauer erneut als Sieger vom Eis gingen, hatten sie vor allem Goalie Max Zimmer zu verdanken. Dabei starteten die Eisbären perfekt in die Partie. Hubert Berger versenkte nach 66 Sekunden gleich den allerersten Schuss zur 1:0-Führung. Danach übernahmen die mit nur zwei Nicht-U20-Spielern angetretenen Jungbullen immer mehr das Kommando und erspielten sich vor allem im ersten Drittel Großchance um Großchance. Zells Keeper war aber auch aus kürzester Distanz nicht zu bezwingen. Erst als die Eisbären kurz hintereinander zwei Zwei-Minuten-Strafen ausfassten, war auch Zimmermann machtlos. Daniel Assavolyuk traf Mitte des zweiten Drittels für die Juniors.

Mehr Tore wollten aus dem Spiel nicht gelingen. Im Penaltyschießen musste sich Zimmermann dann nur einmal geschlagen geben, Hubert Berger und Aleksi Hämäläinen versenkten ihre Versuche für Zell.