Als die Morzger auf selbst gebauten Geräten das Turnen lernten

Der Turnverein des Salzburger Stadtteils Morzg feiert heuer sein 100-Jahre-Jubiläum. Das Material für erste Halle kam zum Teil aus dem Gefangenenlager in Grödig.

Die Morzger Turner nahmen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfolgreich an Turnieren in und außerhalb Salzburgs teil.

Die Ursprünge des Morzger Turnvereins gehen auf das Jahr 1899 zurück. Damals erhielt die Volksschule ihren ersten Turnraum. Der damalige Schulleiter Leopold John hatte schon bald die Idee, eine eigene Turnhalle für die Morzger Jugend bauen zu lassen.

Verzögerung durch den Ersten Weltkrieg

Allerdings machte ihm der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 einen Strich durch die Rechnung. Doch bereits während des Krieges, der bis 1918 andauern sollte, hatte John mit Hilfe von Spenden und den Erlösen aus diversen Veranstaltungen ein Grundstück erworben, auf dem später die Turnhalle gebaut werden sollte. Durch die Kriegswirren sollte es bis ins Jahr 1922 dauern, bis der Beschluss zur Gründung des Turnvereins erfolgte. Bis dahin turnten die Morzger auf selbst gebauten Turngeräten im Schulhof, bei Schlechtwetter im Saal des Gasthofs Schinnerl.

Nach der offiziellen Gründung im Jahr 1923 schenkte Leopold John den erworbenen Grund dem Verein für den Bau einer Turnhalle. Das Material kam aus dem ehemaligen Gefangenenlager in Grödig. Viele freiwillige Helfer transportierten die Bretter und Balken mit Fuhrwerken in den Schulhof und bereiteten den Bau vor. Im Jahr 1925 war es dann soweit, die Halle wurde mit einem großen Fest eröffnet. Die Morzger Turner beteiligten sich in den folgenden Jahren erfolgreich an vielen Wettkämpfen, auch außerhalb von Salzburg.

Der Turnverein wurde enteignet

Der Zweite Weltkrieg hatte naturgemäß ebenfalls Folgen. Gegen Ende des Krieges kam der Turnbetrieb zum Erliegen, die Turnhalle nutzte man für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Nach dem Krieg wurde der Verein enteignet. 1956 gelang es schließlich, das Vereinseigentum wiederzuerlangen. Da die Turnhalle im Lauf der Jahre immer weniger den Anforderungen entsprach, brachte der Vorstand 1970 den Vorschlag ein, Grundstück und Halle an die Stadt Salzburg abzugeben, damit diese für die Sanierung aufkomme. Allerdings gab es dafür keine Mehrheit im Verein.

1981 erfolgte Gründung eines Eishockey-Teams

Unter dem neuen Obmann Josef Pletschacher wurde die Halle im Jahre 1974 saniert und vergrößert. Im Jahr 1981 wurde die Sektion Eishockey gegründet, deren Mannschaft sogar bis in die Nationalliga aufstieg. 1991 kam es jedoch zur Trennung.

Heute hat der Verein 300 Mitglieder

Heute beschränkt sich der Turnbetrieb auf die Kinder. "Für Erwachsene bemühen wir uns, Alternativen im Bereich Gesundheitssport anzubieten", sagt der aktuelle Schriftführer Peter Steindl. Dazu gehören Gymnastikstunden, Yoga sowie Volleyball und Basketball, ebenso wie diverse andere Veranstaltungen, die auf dem Programm des Turnvereins Morzg mit seinen 300 Mitgliedern stehen.