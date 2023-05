Altenmarkter Mädels holen sich den Titel im Fußball-Landesfinale

Zum ersten Mal sicherte sich die Mittelschule in Altenmarkt den Titel der Mädchenfußball-Liga. Fast im Alleingang schoss Julia Grünwald die Ennspongauerinnen mit zwölf Toren in sieben Spielen zum Pokal.

Souveräner Aufstieg

Bereits in der Gruppenphase zeigten die Altenmarkterinnen ihre Klasse. Zum Auftakt schlug man die MS Faistenau mit 4:0. In der zweiten Partie folgte ein 0:0 Unentschieden gegen Seekirchen. Dann folgte ein 2:1 Erfolg gegen Mittersill, ein sagenhaftes 9:1 Torfestival gegen Hallein und ein knapper 1:0 Sieg gegen das Salzburger Christian Doppler Gymnasium.

Nerven aus Stahl

Im Halbfinale stand man dem WRG Salzburg gegenüber. Die Altenmarkter Tormaschinerie kam im Duell um das Finale in der regulären Spielzeit ins Stocken. Mit einem 0:0 Unentschieden sollte der würdige Finalist erst vom Elfmeterpunkt gefunden werden. Dort bewiesen die jungen Pongauerinnen Nerven aus Stahl und sicherten sich mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen das Finalticket. In der Endrunde wartete die Mittelschule aus Walserfeld. Erneut blieben beide Teams in der regulären Spielzeit ohne Erfolgserlebnis und abermals musste Altenmarkt zum Punkt schreiten. Die stählernen Nerven zeigten aber keineswegs Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil: Die Flachgauerinnen fanden auch vom Elfer aus keinen Weg vorbei an der Altenmarkter Torfrau. Ein 2:0 nach Elfmeterschießen bedeutete den sensationellen Sieg der Altenmarkter Schülerinnen, die damit das Ticket zum Bundesfinale Ende Juni in Faak am See (Kärnten) qualifizierten.