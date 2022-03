Beim Heimauftakt wartet auf die Ducks gleich der nächste Riese

Nach dem starken, aber unbelohnten AFL-Debüt hoffen die Salzburg Ducks gegen die Graz Giants auf mehr Glück in den Schlüsselszenen.

Die erste Bewährungsprobe in der neuen Liga haben die Salzburg Ducks schon vergangenen Sonntag absolviert. Und beinahe wären dem American-Football-Club sogar eine Sensation geglückt. Als erster Aufsteiger überhaupt lagen die Salzburger bei ihrem AFL-Debüt bei den Danube Dragons zur Halbzeit voran, am Ende setzte sich aber doch der Titelaspirant aus Wien mit 31:21 durch.

"Es war ein harter Kampf. Ohne die Fehler in den kritischen Momenten hätten wir bis zum Schluss um den Sieg mitkämpfen und sogar gewinnen können", meint Coach Nick Johansen, der zum Saisonauftakt noch auf die Hilfe von seinem Mentor und Defensive Coordinator Rick Rhoades verzichten musste. "Das war vielleicht auch ein Grund, warum das Spiel in der Halbzeit gekippt ist. Football ist einfach so komplex. Wenn du dich in der Pause um alles kümmern musst, ist das eben schwierig", erläutert David Kanyinda, der in Wien sein Comeback nach über einjähriger Verletzungspause gefeiert hat. Den Aufstieg seiner Ducks konnte er vergangenes Jahr nur von der Tribüne aus miterleben, wo er Stadionsprecher Walter Reiterer als Experte unterstützte. "Das war natürlich eine super Erfahrung. Aber zurück auf dem Platz zu sein, das bedeutet für mich die Welt", erzählt der Salzburger.

Entsprechend groß ist bei ihm auch die Vorfreude aufs erste Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) im Max-Aicher-Stadion, bei dem mit den Graz Giants gleich der nächste schwere Brocken auf die Ducks warten. Besonders brisant macht die Partie, dass Salzburgs Coaches lange Zeit bei den Steirern als Cheftrainer engagiert waren, Rhoades von 2007 bis 2011, Johansen von 2012 bis 2014. "Für mich macht das aber keinen Unterschied", wiegelt Johansen ab. "Ich habe mal den Kader durchgeschaut, da kenne ich vielleicht noch zwei Spieler von damals."

Viel lieber konzentriert sich der Amerikaner auf sein aktuelles Team, das sich heuer mit zwei weiteren Importspielern aus Texas verstärkt hat. Neben Hunter Schmidt, der aus Telfs an die Salzach gewechselt ist, stieß Sam Taylor zu den Ducks, der vergangene Saison noch in Dänemark spielte und zum Saisonauftakt gleich seinen ersten Touchdown für Salzburger erzielte. Quarterback Kris Denton, der bereits in seine dritte Saison für Salzburg geht, hofft im Heimspiel zumindest auf etwas mehr Glück in den entscheidenden Szenen. "Dass wir super mithalten können, haben wir jedenfalls schon gezeigt."