Ducks feiern in Innsbruck den nächsten AFL-Sieg

Die Salzburger setzten sich bei den Swarco Raiders mit 36:21 durch. Noel Bernsteiner glänzte mit vier Touchdowns.

Die Ducks sind endgültig in der Austrian Football League angekommen. Nach den vielen unglücklichen Niederlagen zum Saisonauftakt feierten die Salzburger am Samstag mit einem 36:21-Erfolg bei den Swarco Raiders den bereits dritten Sieg in Folge.

Überragend präsentierte sich diesmal Noel Bernsteiner, der schon im ersten Viertel zwei Touchdowns erzielte. Innsbruck schlug aber zwei Mal zurück und lag so kurz vor der großen Pause sogar mit 14:13 voran. Ein Fieldgoal von Stefan Niebler bescherte den Ducks noch die 16:14-Halbzeitführung. Nach Wiederankick zogen die Gastgeber auf 21:16 davon. Bernsteiner drehte jedoch mit zwei weiteren Touchdowns die Partie. Innsbruck konnte nicht mehr zurückschlagen, die Ducks legten hingegen noch einen weiteren Touchdown durch David Warnung zum 36:21-Endstand nach.

"Es war ein tolles Spiel, das wir heute gezeigt haben", freute sich Ducks-Obfrau Christine Gappmayer.