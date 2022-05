Ducks gelingt endlich der erste Sieg in der AFL

Salzburger setzten sich im Nachtragsspiel gegen die Graz Giants mit 35:20 durch.

Der Bann ist gebrochen. Nach fünf (teils unglücklich) verlorenen Spielen in der Austrian Football League feierten die Salzburg Ducks am Samstag endlich ihren lange ersehnten ersten Sieg in der obersten Spielklasse. Im Nachtragsspiel gegen die Graz Giants setzte sich der Aufsteiger vor eigenem Publikum mit 35:20 durch.

Dass sie auch mit den etablierten Teams der AFL voll mithalten können, haben die Ducks schon in den ersten Saisonspielen bewiesen. Mehrmals waren sie knapp am ersten Sieg dran, doch stets jubelten am Ende die Gegner. Umso größer war die Freude über den Sieg gegen Graz, den die Salzburger mit ihren wieder zahlreich erschienenen Anhängern im Max-Aicher-Stadion ausgiebig feiern konnten.

Die Ducks starteten einmal mehr stark und gingen durch einen Touchdown von David Kanyinda (samt Extrapunkt) früh in Führung. Der Traditionsclub aus der Steiermark, der lange von den aktuellen Ducks-Coaches Nick Johansen und Rick Rhoades trainiert worden war, schlug zwar umgehend zurück. Die Salzburger schafften aber noch vor der großen Pause erneut die Wende. Erst nutzten sie einen groben Fehler der Gäste aus und brachten sie in deren eigener Endzone zu Fall. Den zwei Punkten für diesen Safety ließen sie noch einen Touchdown durch Quarterback Kris Denton folgen, womit sie mit einer 15:7-Führung in die zweite Hälfte gingen.

Dort bauten die Salzburger mit zwei weiteren schönen Touchdowns und verwandelten Extrapunkt-Kicks ihren Vorsprung aus. Noel Bernsteiner, Maximilian Reuter und Kicker Stefan Niebler stellten auf 29:7.

Vom zweiten Touchdown der Grazer ließen sich die Ducks diesmal nicht aus der Bahn werfen. Schon die nächste Angriffsserie schlossen sie erneut mit einem Touchdown ab. Abermals war es Quarterback Denton, der den Ball in die Endzone trug. Zwar schlugen die Giants schnell ihrerseits mit einem schönen Touchdown zurück, doch ließen die Salzburger diesmal nichts mehr anbrennen und brachten den 35:20-Sieg souverän über die Zeit.

"Ich habe bis zur letzten Sekunde gezittert, da wir heuer schon so oft knapp dran waren und uns am Ende nicht belohnen konnten. Heute hat alles gestimmt, ein tolles Publikum eine beherzte Ducks-Mannschaft sowie strahlender Sonnenschein", zeigte sich Ducks-Obfrau Christine Gappmayer erleichtert. "Jetzt haben wir 24 Stunden, wo wir nur an dieses Spiel denken werden und den Erfolg genießen. Danach geht der Fokus auf den nächsten Gegner", sagte Headcoach Johansen.