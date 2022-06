Ducks haben das Halbfinale im Visier

Salzburgs American Footballer wollen Siegesserie auch im letzten Heimspiel gegen Telfs fortsetzen und die Tiroler noch vom vierten Platz verdrängen.

Die erste Saison in der obersten österreichischen Spielklasse neigt sich für die Ducks langsam dem Ende zu. Am Sonntag (14 Uhr) steht den Salzburgern mit dem Duell gegen die Telfs Patriots bereits das letzte Heimspiel des Grunddurchgangs der Austrian Football League (AFL) bevor. Eine Woche später geht es dann noch zu den Steelsharks Traun.

Mit den Telfs Patriots kommen alte Bekannte ins Max-Aicher-Stadion. Die Ducks haben sich mit den Tirolern schon in diversen unteren Spielklassen gemessen, bevor sie letztes Jahr gemeinsam den Aufstieg in die neu aufgestellte AFL schafften. Während jedoch die Salzburger etwas Zeit benötigten, um sich an die engen Matches in der höchsten Liga zu gewöhnen und ihre guten Leistungen auch in Siege umzumünzen, hat Telfs gleich sein Auftaktmatch mit 44:42 gegen die Raiders Tirol gewonnen und mittlerweile bereits fünf Siege auf dem Konto stehen. Damit liegen die Telfser aktuell auf Rang vier, der den Einzug ins Semifinale garantieren würde.

Diesen Platz wollen ihnen die Ducks noch streitig machen. Die Formkurve bei den Salzburgern zeigt jedenfalls stark nach oben. Nachdem die ersten fünf Matches der Debütsaison allesamt (wenngleich teils knapp und unglücklich) verloren gegangen waren, haben die Ducks mit dem 35:29-Heimerfolg über die Graz Giants eine kleine Siegesserie gestartet, die sie am Sonntag mit dem vierten Sieg in Folge fortsetzen möchten. Damit bestünde auch noch die theoretische Möglichkeit, selbst bis auf Rang vier vorzustoßen und damit ins Semifinale einzuziehen.

Für die Salzburger spricht neben dem Gesetz der Serie auch die längere Vorbereitungszeit. Während Telfs vor einer Woche in Prag vergeblich um den Sieg kämpfte, hatten die Ducks das zweite Wochenende in Folge spielfrei. "Das hat uns ermöglicht, gesund und bereit für die letzte Saisonphase zu werden", meint Headcoach Nick Johansen, der einen "sehr explosiven" Gegner erwartet. Die Tiroler gehen ebenfalls von einem engen, harten Match aus. "Die Ducks sind ein sehr physisches Team. Wir erwarten uns ein toughes Game bis zum letzten Drive", betont Telfs-Coach Nick Kleinhansl.